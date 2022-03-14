عبدالعزيز الفضلي



أقامت مدرسة الرابية المتوسطة للبنات والتابعة لمنطقة الفروانية التعليمية لقاء تنويريا للمعلمين والمعلمات بكافة مراحل مدارس وزارة التربية التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية.



وتأتي أهمية اللقاء التنويري لتزويد المعلمين والمعلمات للحديث عن معايير جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم.



وذكر مراقب التعليم المتوسط لمنطقة الفروانية التعليمية والممثل العام للجائزة أحمد عبدالعزيز الغريب أن الهدف من هذا اللقاء هو عرض معايير الجائزة للمعلمين والمعلمات وحثهم على المشاركة فيها بالإضافة إلى تنوير المعلمين والمعلمات ببنود وشروط الالتحاق فضلا عن إجراءات التسجيل المتبعة.



وحث الغريب الاخوة المعلمين والمعلمات الأفاضل على المشاركة في الجائزة لما يؤدي إلى رفع المستوى المهني والفني للمشاركين.



من جانبه، قام الموجه الفني للاجتماعيات والمنسق العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم حمد البحوه بشرح بنود ومعايير الجائزة بالإضافة إلى تزويد الحضور بآلية وطريقة التسجيل في الجائزة، متمنين لهم التوفيق والسداد للفوز فيها وذلك لرفع اسم الكويت عاليا بالإنجازات التربوية.