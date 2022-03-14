استقبل وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو في مكتبه سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود.



وبعد الترحيب بالسفير القطري أعرب الوزير العرو عن اعتزازه بمسار العلاقات الأخوية المتميزة مع قيادة وحكومة وشعب قطر، مثنيا على الجهود الرامية إلى تعزيز هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة خاصة في مجال الخدمة المقدمة في وزارة الشؤون الاجتماعية في البلدين الشقيقين.



بدوره، قال السفير القطري إن العلاقة الأخوية والوطيدة بين قطر والكويت وشعبيهما الشقيقين راسخة عبر الزمن ترجمتها المواقف المشرفة بين البلدين والتي سجلها التاريخ، معربا عن أمله في مزيد من التعاون المشترك بما يخدم مصلحة المواطن الكويتي والقطري في بلديهما.