غيّب الموت أمس العم مرزوق عبدالوهاب الداود المرزوق، أحد رجالات الكويت الكبار، وصاحب المساهمات الاقتصادية والوطنية والخيرية الكبيرة في تاريخ الكويت عن عمر يناهز الـ ١٠٠ عام.



شغل الراحل، رحمه الله، عضوية المجلس البلدي من العام 1962 حتى العام 1966، وعضوية مجلس إدارة بنك الكويت الوطني.



كما يسجل التاريخ للراحل عضويته في وفد الكويت لشرح قضيتها العادلة أثناء أزمة عبدالكريم قاسم عام 1961.



كما يعتبر الراحل من رجالات الخير الكبار في الكويت وصاحب الأيادي البيضاء من خلال تبرعات خيرية عديدة داخل الكويت وخارجها، حيث كان من المؤسسين للجنة الشعبية الكويتية لجمع التبرعات.



وبهذه المناسبة الحزينة تتقدم «الأنباء» بأحر التعازي وأصدق المواساة الى أهل الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).