عادل الشنان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة المواصلات تعتزم إطلاق اسم العالم الفلكي الراحل العم د. صالح العجيري على القاعة الرئيسية في الدور 150 من برج التحرير تخليدا لذكراه. وأكدت المصادر ان الناطقة والمتحدثة الرسمية للوزارة مدير خدمة المواطن عبير الشريدة قد تقدمت بمقترح إلى مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس بتسمية القاعة الرئيسية في الدور 150 من برج التحرير باسم العالم الفلكي الراحل العم صالح العجيري تخليدا لاسمه، وذلك لأن القاعة تطل على كامل أفق عاصمة الكويت، لتشكل بانوراما تحاكي سيرة خالدة من العطاء والعلم لعالم جليل.