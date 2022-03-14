استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم أحمد بحضور كبار القادة والضباط، بمناسبــة صــدور المرسوم الأميري بترقيته إلى رتبـــة لواء، ونقــل له تحيـــات وتبريكات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني.



وهنأ وكيل الحرس الوطني قائد الحماية والتعزيز اللواء حمد سالم أحمد على ثقة القيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين، وأكد أن الترقية دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء والعمــل بإخـــلاص مـــن أجل رفعـــة الكويت والحرس الوطني.