سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم



خاطب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد المتقاعدين، قائلا: «أبشروا بالخير.. وبإذن الله الخير بقبال».



كان ذلك إثر خروج الرشيد من اجتماع اللجنة المالية في مجلس الأمة، حيث حضر مع أركان وزارته ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لمناقشة الاقتراحات المتعلقة بزيادة رواتب المتقاعدين والعلاوات السنوية والمكافآت.



وقال الرشيد: «أقول للمتقاعدين العمل جار على قدم وساق من أجلكم في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة وسمو رئيس الوزراء وباقي الوزراء واهتمام الوزير محمد الراجحي الذي هو من الداعمين بشكل كبير». وأضاف: فضلنا السكوت الفترة الماضية حتى يتم إنهاء بعض الأمور، وهموم المتقاعدين همنا ومصالحهم مصالحنا.



من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النائب م.أحمد الحمد انه تمت مناقشة



16 اقتراحا بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات، مبينا أن اللجنة رأت تقسيم هذه الاقتراحات إلى 3 شرائح تتعلق بمشاركة المتقاعدين في أرباح «التأمينات»، ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وزيادة العلاوة السنوية، وستقوم بإعداد التقارير المتعلقة بهذه القوانين في أقرب فرصة وقبل الجلسة الخاصة المقرر عقدها في 17 الجاري.