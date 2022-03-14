مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن تعليمات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للجنة استثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 13 يوليو الماضي بالاهتمام بالمتقاعدين وجعلهم شركاء ومستفيدين من نجاحات «التأمينات» استثماريا، عجلت بتحرك الحكومة نحو إقرار مشروع قانون لتنفيذ توجيهات سموه.

وكشفت المصادر عن ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسته الاعتيادية التي يرأسها اليوم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مشروع القانون الذي يتضمن آلية اشراك المتقاعدين في الحصول على نسبة من الأرباح تنفيذا لمطلب القيادة السياسية، على ان يدرج القانون في جلسة برلمانية خاصة الخميس17 الجاري.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن الحكومة أحالت التعديلات على قانون الخدمة المدنية للسماح للموظفين ببيع الإجازات إلى مجلس الأمة في الموعد المحدد التزاما بتعهد الحكومة أمام المجلس على لسان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي في جلسة 8 فبراير الماضي بإنجاز التعديلات خلال شهر.

وذكرت مصادر مطلعة انه تم إدراج التعديلات على جدول أعمال الجلسة البرلمانية المقبلة، حيث يعقد المجلس جلسته العادية والتكميلية غدا وبعد غد.

الحكومة أحالت تعديلات قانون الخدمة المدنية للسماح ببيع الإجازات إلى مجلس الأمة في الموعد المحدد التزاماً بتعهدها على لسان وزير العدل وأُدرجت على جدول أعمال الجلسة المقبلة

علمت "الأنباء" أن الحكومة أحالت التعديلات على قانون الخدمة المدنية للسماح للموظفين ببيع الإجازات إلى مجلس الأمة في الموعد المحدد التزاماً بتعهد الحكومة أمام المجلس على لسان وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي في جلسة 8 فبراير الماضي بإنجاز التعديلات خلال شهر.

وقالت مصادر مطلعة إنه تم إدراج التعديلات على جدول أعمال الجلسة البرلمانية المقبلة، حيث يعقد المجلس جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و 16 مارس الجاري.

"ديوان الخدمة ": إعلان ترتيب المسجلين الباحثين عن عمل 1 أبريل

أعلن ديوان الخدمة المدنية ان ظهور الترتيب للمسجلين كباحثين عن عمل سيكون في 1 أبريل المقبل عبر موقعنا ⁦‪Csc.gov.kw‬⁩.

"ديوان الخدمة ": التأكد من صحة مستندات الباحثين عن عمل يستغرق وقتا ولا يرتبط بانتهاء فترة التسجيل للتوظيف

أوضح ديوان الخدمة المدنية، ان التأكد من صحة مستندات المسجلين الباحثين عن عمل يستغرق وقتا ولا يرتبط بانتهاء فترة التسجيل للتوظيف، وسيتم فور ذلك إبلاغهم برسالة نصية بإتمام عملية التسجيل.

وبين الديوان ان ظهور عبارة "جاري المراجعة والتدقيق" على المستندات المرفقة بالإدارة المختصة لبعض الباحثين الذين أتموا عملية التسجيل ليس لها شأن بأن فترة التسجيل انتهت، وسيتم فور التأكد من صحة البيانات ابلاغ هؤلاء الباحثين برسالة نصية بالنتائج التي توصلت لها الإدارة المختصة.







