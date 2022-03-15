الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: الصفقة فرصة استثمارية في ظل التعاون التشغيلي بين الشركتين

سعدون علي: نحرص على دراسة الفرص لتحقيق القيمة المضافة وتعظيم مصالح المساهمين



أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن توصلها إلى اتفاق مبدئي لتنفيذ صفقة اندماج عن طريق الضم مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، وقد وقعت الشركتان مذكرة تفاهم تم بموجبها الاتفاق على تقييم عرض الاندماج، ووفقا لمذكرة التفاهم فإن شركة المشاريع ستكون الشركة الدامجة على أن تكون شركة القرين هي الشركة المندمجة.



وتخضع صفقة الاندماج لعملية مفصلة حسب القوانين واللوائح الكويتية، ويشمل ذلك العناية الواجبة من كلا الطرفين، وتقييم كلا الكيانين، وإبداء رأي عادل من قبل مستشار الاستثمار المستقل المعتمد، بالإضافة إلى الموافقات من الجهات الرقابية وموافقة أصحاب المصلحة بما في ذلك عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لكلتا الشركتين.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن عرض الاندماج بين الشركتين سيؤدي إلى تشكيل شركة استثمارية قابضة تكون من بين الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن الكيان المدمج سيستفيد من محفظة متوازنة ومتنوعة من الأصول، تشمل الكيماويات البترولية والخدمات النفطية، والخدمات المصرفية، والمواد الغذائية والتأمين وغيرها، ما يوفر تدفقا نقديا أكثر استقرارا.



وفي هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «نرى من خلال هذه الصفقة فرصة لتشكيل شركة استثمارية قابضة أقوى تستفيد من التعاون التشغيلي بين الشركتين، كما أن هذه الخطوة ستوفر القدرة على الاستثمار في قطاعات جديدة ومواصلة دعم نمو محفظة الاستثمارات الحالية وبالتالي خلق قيمة أكبر لجميع المساهمين».



من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية سعدون علي: «نحرص على الدوام في شركة القرين على دراسة وانتقاء كافة الفرص التي من شأنها تحقيق القيمة المضافة وتعظيم مصالح المساهمين، وهو ما قد أثبتناه على مدى السنوات السابقة من خلال تبني سياسة تنويع مصادر الدخل الذي انعكس إيجابا على نمو الشركة، وهو الأمر الذي قد يثبت أيضا من خلال هذه الفرصة المحتملة فور الانتهاء من دراسة مستشار الاستثمار المستقل الدراسة وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في هيئة أسواق المال والجهات ذات العلاقة في الكويت».