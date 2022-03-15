

قالت «مارمور مينا إنتليجنس»، الذراع البحثية لشركة المركز المالي الكويتي (المركز)، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع حتى وصل حاليا إلى أحد أعلى المعدلات في الخليج، موضحا أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 4.3% على أساس سنوي في ديسمبر 2021، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2011، مقارنة بزيادة قدرها 0.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2018.



وجاء في التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات يعد من أبرز العوامل المساهمة في هذه الزيادة يليه زيادة أسعار التعليم، وكذلك ارتفع معدل التضخم الأساسي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3.7% (على أساس سنوي) في ديسمبر 2021 مع تسجيل معظم مكونات المؤشر ارتفاعا في أسعارها.



كما ارتفعت رسوم خدمات الإسكان، التي تتمتع بأعلى وزن نسبته 33.21% في مؤشر أسعار المستهلك، بشكل طفيف إلى 2.35% (على أساس سنوي) في ديسمبر 2021 بعد أن كانت ثابتة منذ بداية عام 2019.



الأسباب وراء التضخم



ذكرت مارمور أن مكون خدمات الإسكان تحول للأداء الإيجابي بعدما كان ثابتا بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار والصيانة، ثم استقر عند 2.35% (على أساس سنوي) في ديسمبر 2021. وعلى الرغم من أن ارتفاع سعر هذا المكون أقل من أسعار المكونات الأخرى، إلا أن وزن هذا المكون يجعله عاملا مهما. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف الإيجار والصيانة جاء نتيجة لارتفاع الطلب بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كوفيد-19.



ويقول التقرير إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تصاعدت حتى وصلت إلى ذروة بلغت 11.50% (على أساس سنوي) في يونيو 2021، وهي مستمرة في النمو بنسبة 7.2% (على أساس سنوي) كما في ديسمبر 2021، في حين ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك والفواكه بشكل ملحوظ ومستمر منذ مايو 2020.



وأوضح التقرير أن واردات الكويت من الأغذية والمشروبات تشكل 17% من إجمالي الواردات (الربع الثاني من عام 2021). ويعزى الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمشروبات إلى الارتفاع في أسعارها عالميا على خلفية الطلب القوي والخلل في سلسلة التوريد. ومن المتوقع أن يستمر ذلك نتيجة الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا.



وتناول التقرير أيضا مكون النقل والمواصلات، الذي وصل إلى مستوى مرتفع بلغ 5.5% (على أساس سنوي) في يونيو 2021 ولا يزال يرتفع بنسبة 4.3% (على أساس سنوي) كما في ديسمبر 2021. وكانت المكونات الفرعية الرئيسية التي حركت التضخم في هذا المكون هي الزيادة في أسعار قطع غيار السيارات وتكاليف السفر جوا.



وأشارت مارمور في تقريرها إلى استمرار ثبات مكون التعليم حتى أغسطس 2021 ومن ثم ارتفاعه بنسبة 18% (على أساس سنوي) في سبتمبر 2021، وهو أعلى مستوى ارتفاع مقارنة بالمكونات الأخرى. أما السبب فهو ارتفاع رسوم التعليم في مراحل الروضة والتمهيدي والابتدائي والثانوي، حيث انتقلت المدارس من التعليم عبر الإنترنت إلى التعليم داخل المدارس. ويقول التقرير إن سعر الغذاء حاليا يعد العامل الرئيسي الذي يقود ارتفاع التضخم، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية لأسباب عديدة من بينها نقص العمالة، ومشاكل سلسلة التوريد، وارتفاع طلب المستهلكين. وتوقع التقرير أن يكون هناك مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية.