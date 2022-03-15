

شاركت هيئة أسواق المال في أعمال الاجتماع 24 للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) في دول المجلس، والاجتماع الرابع المشترك للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس مع رؤساء البورصات الخليجية، ممثلة برئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ـ المدير التنفيذي د.أحمد الملحم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ويأتي هذا الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وفي بداية الاجتماع. تطرق المشاركون الى متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثالث والعشرين للجنة في اجتماعها الأخير سبتمبر الماضي، وما تم إنجازه خلال هذه الفترة، حيث تمت الموافقة من حيث المبدأ على التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون على شكل إطار تنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وإعادته للجهات المعنية لمراجعة صياغته من الناحية القانونية من خلال فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية والفريق القانوني للجهات المنظمة.