ضمن جهود البنك المتواصلة في دعم الشباب الكويتي وفي إطار المسؤولية الاجتماعية التي يعمل عليها بنك وربة، وقع البنك اتفاقية رعاية للفارس الرياضي لركوب الخيل أحمد خالد السعيد، وذلك كدعم له في بطولاته القادمة على الصعيدين المحلي والإقليمي، ويأتي ذلك تتويجا لجهود أبطال الفروسية في الكويت، لاسيما فئة الشباب والتي تشارك بكل المجهودات خصوصا في البطولات الدولية، كما سيكون السعيد سفيرا لحساب BLOOM الخاص بعملاء البنك من فئة الشباب.



وفي هذا الصدد، قال أيمن سالم المطيري - المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في بنك وربة: إن هذا الدعم يأتي مواكبا للخطة الاستراتيجية لبنك وربة التي تهدف إلى دعم الشباب ومشاريعهم، لتحقيق تطلعاتهم، وأكد: إننا نسعد بأن نرى الشباب الكويتي يتبوأ أعلى الرتب والمراكز لاسيما في المجال الرياضي، وإن بنك وربة يسعى دائما ومن باب المسؤولية الاجتماعية على تحفيز الشباب وتحقيق رغباتهم وذلك من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي.



وأضاف قائلا: سيكون الفارس أحمد خالد السعيد أول سفير لحساب BLOOM في بنك وربة، ونأمل خلال المرحلة المقبلة لزيادة أعداد سفراء الحسابات الخاصة بالبنك.



وفي السياق نفسه، قال الفارس أحمد السعيد: إن هذه الرعاية إضافة شخصية لي في مجال دعم الرياضة في الكويت، لاسيما من بنك وربة والذي عرف عنه الدعم الكامل للشباب والمشاريع الشبابية خصوصا في القطاع الرياضي، ويسعدني أن أكون أول سفير لحساب BLOOM الخاص بعملاء الشباب.



وأضاف: مشاركة القطاع الخاص في دعم الشباب الكويتي يعتبر حافزا للوصول للمراكز العليا في المسابقات المحلية والدولية، حيث سأشارك بعدة بطولات محلية مصنفة، وبطولات دولية أخرى في الصيف القادم أبرزها بطولتي مجيف في فرنسا وبطولة فيربيه في سويسرا.