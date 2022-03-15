تنظم شركة وفرة العقارية، في 17 الجاري، حملة تبرع بالدم للسنة الرابعة على التوالي، تحت شعار «معا لحياة أجمل 4»، في مجمع «المهلب مول»، وتأتي الحملة السنوية للشركة في إطار برنامجها للمسؤولية الاجتماعية، وخططها الإستراتيجية لدعم جميع فئات المجتمع، وتلبية احتياجات بنك الدم على مدار الوقت. وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة في الشركة محمد جاسم الحميضي، في بيان صحافي، إن «وفرة العقارية» دأبت على تنظيم حملات تبرع بالدم في كل عام، لرفع الوعي بأهمية المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين بشكل عام بين موظفيها. وبين أن الحملة تأتي انطلاقا من سعي الشركة لترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والقيم الإنسانية بين موظفيها، مؤكدا أن «وفرة العقارية» مستمرة في التعاون مع بنك الدم المركزي، لتعزيز دورها تجاه المجتمع المحلي، وذلك تماشيا مع الدور الإنساني الذي تلعبه، واستمرارها في مد يد العون لجميع الفئات. من جهته، قال مدير العلاقات العامة في الشركة، إبراهيم الربيعان إن «وفرة العقارية» تحرص على تقديم قيمة مضافة لجميع أفراد المجتمع، وتلتزم بتنظيم العديد من الفعاليات التي تجعلها من المساهمين الأساسيين في التوعية بأهمية التبرع بالدم. وأضاف الربيعان أن «وفرة العقارية» تعمل على تنفيذ رسالة تحث على التقارب والتراحم والمشاركة ونشر السلام وتأكيد أهمية الحياة الصحية في كل نواحي الحياة.