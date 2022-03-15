واصل برشلونة نتائجه الرائعة محققا فوزه الرابع تواليا في الدوري على حساب ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة ضمن المرحلة الثامنة والعشرين، في آخر استعداد محلي له قبل الكلاسيكو المرتقب الأسبوع المقبل ضد الغريم المتصدر ريال مدريد الذي قدم له وصيفه إشبيلية خدمة بعد اكتفائه بالتعادل مع مضيفه رايكو فايكانو 1-1.



ويعيش النادي الكاتالوني فترة مميزة مع مدربه تشافي هرنانديز بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثانية عشرة تواليا في الدوري، بفضل ثنائية فيران توريس وهدف ثالث من الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ في الشوط الأول فيما أضاف البديل ريكي بوتش الرابع في الثاني.



ورفع الفريق الكاتالوني رصيده الى 51 نقطة متساويا بالنقاط مع أتلتيكو مدريد الرابع الفائز الجمعة على قادش، إلا أن لبرشلونة مباراة مؤجلة أمام رايكو فايكانو.



وبعد 5 مباريات متتالية من دون فوز محليا وقاريا، آخرها الخسارة على أرضه أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني 1-2 في ثمن نهائي مسابقة «يوروبا ليغ»، استعاد بيتيس توازنه وحقق فوزه الخامس عشر في الدوري في المركز الخامس على حساب اتلتيك بلباو 1-0.



وعلى غرار بيتيس، ما زال سوسييداد يحلم بالعودة الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 بعدما رفع رصيده الى 47 نقطة في المركز السادس، وذلك بفوزه على ضيفه ألافيس بهدف وحيد سجله البديل مارتن سوبيميندي في الدقيقة 70.



إيطاليا



أنقذ البديل التشيلي أليكسيس سانشيز فريقه إنتر حامل اللقب من السقوط في ملعب تورينو بخطفه التعادل 1-1 في الوقت القاتل، فيما أبقى النيجيري فيكتور أوسيمهن فريقه نابولي في قلب الصراع على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1990، وذلك بقيادته للفوز على مضيفه هيلاس فيرونا 2-1 في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



في تورينو، كان إنتر قاب قوسين أو أدنى من تلقي هزيمته الرابعة للموسم بعدما تخلف أمام مضيفه «تورو» منذ الدقيقة 12 بهدف للبرازيلي بريمر الذي وصلته الكرة من تومازو بوبيغا إثر ركلة ركنية.



لكن أليكسيس سانشيز الذي دخل بصحبة التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 68 بدلا من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والأوروغوياني ماتياس فيتشينو، أنقذ فريق المدرب سيموني إينزاغي من الهزيمة بخطفه التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من البوسني إدين دزيكو.



وبهذا التعادل المخيب الذي بات إنتر متخلفا في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن جاره ميلان المتصدر الذي فاز على إمبولي 1-0، علما أن لإنتر مباراة مؤجلة.



وتنازل «نيراتسوري» عن الوصافة لنابولي الذي دخل لقاءه مع مضيفه فيرونا على خلفية خسارته على أرضه أمام ميلان 0-1 في المرحلة الماضية ما سمح للأخير في الانفراد بالصدارة، وكان بالتالي مطالبا في العودة سريعا الى سكة الانتصارات من أجل البقاء في دائرة الصراع على اللقب.



وبفضل ثنائية لأوسيمهن رفع بها رصيده الى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم، الأول في الدقيقة 14 بكرة رأسية بعد عرضية من ماتيو بوليتانو والثاني في الدقيقة 71 بعد عرضية من جوفاني دي لورنتسو، رفع الفريق الجنوبي رصيده الى 60 نقطة وبات ثانيا بفارق ثلاث نقاط عن ميلان.