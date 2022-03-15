يأمل رالف رانغنيك، مدرب مانشستر يونايتد، في أن يكرر كريستيانو رونالدو مستواه المتميز مطلع الأسبوع عند مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء.



وعاد مهاجم البرتغال المخضرم من إصابة بالفخذ وسجل ثلاثية في الفوز على توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت ليحطم الرقم القياسي لأكثر لاعب محترف تسجيلا للأهداف في التاريخ برصيد 807 أهداف.



ويستضيف يونايتد مباراة إياب دور 16 عقب التعادل 1-1 في مدريد، وقال إنه لا توجد مخاوف من تعثر رونالدو (37 عاما) بعد الجهد البدني أمام توتنهام.



وقال رانغنيك «مستوى رونالدو بشكل عام كان جيدا إن لم يكن رائعا وهذا ما نأمل أن نشاهده امام اتلتيكو، ولست قلقا من عدم قدرته على التعافي فهو شخص يعتني بنفسه دائما وبجسده ويعرف ما يتوجب فعله»، مضيفا «إن كان يمكنه تسجيل ثلاثية أخرى، سنرى ذلك، ليس سهلا تسجيل ثلاثة أهداف أمام هذا الفريق على الإطلاق».