دافع كل من الأوروغوياني لويس سواريز والإسباني سيسك فابريغاس عن زميليهما السابقين في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار بعد تعرض ثنائي باريس سان جرمان لصافرات الاستهجان من جماهير فريقهما في الدوري الفرنسي.



ورفعت جماهير فريق العاصمة الفرنسية أصواتها ضد ثنائي الهجوم خلال الفوز 3-0 على بوردو في منافسات الدوري، معربة عن غضبها من الخروج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.



وتعرضت غالبية لاعبي سان جرمان للصافرات أثناء الإعلان عن الأسماء قبل المباراة، وميسي ونيمار خلالها، باستثناء كيليان مبابي صاحب الهدفين ضد ريال في المباراتين.



ونشر سواريز الذي تشارك الأمجاد مع الثنائي في النادي الكاتالوني، صورة على «إنستغرام» برفقة صديقيه وكتب «كالعادة، لا ذاكرة لكرة القدم. دائما معكما ميسي ونيمار. أحبكما كثيرا».



بدوره، غرد فابريغاس الذي لعب الى جانب اللاعبين في برشلونة على تويتر «لا ذاكرة لكرة القدم على الإطلاق.. إنه عار.. دائما معكما يا صاحبي».