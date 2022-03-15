استعاد أرسنال المركز الرابع بفوزه 2-0 على ضيفه ليستر سيتي ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الانجليزي لكرة القدم.



وواصل الجار اللندني أرسنال نتائجه الرائعة محققا انتصاره الخامس تواليا، وجاء على حساب ليسر سيتي بهدفي الغاني توماس بارتي (11) والفرنسي ألكسندر لاكازيت (59 من ركلة جزاء).



واستعاد المدفعجية المركز الرابع الذي خطفه مان يونايتد، فرفع رصيده الى 51 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن منافسه، إلا أن لأرسنال 3 مباريات مؤجلة ضد ليفربول، تشلسي وسبيرز ومن المتوقع أن يخوض معركة ضارية لحجز مقعد مؤهل لمسابقة دوري الأبطال التي يأمل في العودة إليها منذ موسم 2016-2017.



ألمانيا



استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات ومعها هدافه النرويجي إرلينغ هالاند، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه الجريح أرمينيا بيليفيلد 1-0 في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم التي شهدت خسارة مزدوجة لباير ليفركوزن الثالث.



وتمكن فريق المدرب ماركو روزه من تقليص الفارق الذي يفصله عن غريمه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب إلى 7 نقاط، مستفيدا من تعثر النادي البافاري أمام مضيفه هوفنهايم 1-1.



ويدين دورتموند في الفوز لى ماريوس وولف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 بعدما وصلته الكرة من البلجيكي ثورغن هازارد إثر ركلة حرة.



وشهد الشوط الثاني من اللقاء دخول هالاند في الدقيقة 63، ليسجل الهداف النرويجي عودته إلى الملاعب لأول مرة منذ إصابة في العضلة المقربة تعرض لها في 22 يناير.



وسقط باير ليفركوزن في معقله أمام جاره كولن للمرة الأولى منذ عام 2015 بخسارته 0-1.



وكانت الفرصة قائمة أمام ليفركوزن لكي يعزز مركزه الثالث المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل.



إقالة مدرب هرتا برلين



قرر نادي هرتا برلين الألماني الاستعانة بفيليكس ماغاث للإشراف عليه حتى نهاية الموسم، وذلك خلفا للمدرب التركي تايفون كوركوت الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ (0-2) ضمن سلسلة من تسع مباريات من دون فوز في عام 2022، ما جعله مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية.



فرنسا



بعد سلسلة من 3 مراحل متتالية من دون فوز، عاد مرسيليا الى سكة الانتصارات وصعد الى المركز الثاني بفارق الأهداف عن نيس المتعادل سلبا مع مونبلييه، وذلك بفوزه الكبير 4-1 خارج الديار على بريست بـ 4 أهداف للبرازيلي جيرسون سانتوس (3) والپولندي أركاديوش ميليك (63) والمغربي أمين حارث (71) والتركي شينجيز أوندر (2+90)، مقابل هدف لإيرفين كاردونا (1+90) ضمن منافسات المرحلة 28 من بطولة فرنسا في كرة القدم.



ورفع مرسيليا رصيده الى 50 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع نيس الذي سيتواجه معه الأحد المقبل على «ستاد فيلودروم» في مواجهة نارية ستصب نتيجتها مهما كانت في صالح رين الرابع الذي واصل مسعاه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد الموسم الماضي (خرج من الدور الأول)، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع تواليا وجاء بنتيجة كبيرة خارج قواعده على ليون 4-2.