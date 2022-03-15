أكد البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، والفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1» سبع مرات من قبل، أنه بصدد إضافة لقب عائلة والدته إلى اسمه.



وأوضح السائق البريطاني أنه يعتزم إضافة لقب لارباليستير، وهو لقب عائلة والدته كارمن قبل الزواج من والده، جنبا إلى جنب مع لقبه الحالي هاميلتون.



وانفصل انتوني والد هاميلتون عن زوجته كارمن عندما كان نجله يبلغ من العمر عامين.



ودعا هاميلتون والدته لحضور مراسم حصوله على لقب فارس من الأمير تشالز في قصر ويندسور في ديسمبر الماضي.



وتحدث هاميلتون (37 عاما)، على هامش السباق الافتتاحي للموسم الجديد من بطولة العالم، والذي يقام في البحرين يوم الأحد المقبل، وقال «أنا حقا فخور بلقب عائلتي، لقب والدتي هو لارباليستير وأنا بصدد إضافته إلى اسمي».