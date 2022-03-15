سجل المخضرم كيفن دورانت 53 نقطة ليقود بروكلين نتس إلى فوز مثير 110-107 على جاره وضيفه نيويورك نيكس ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أمام أعين زميله كايري إرفينغ الذي جلس بين الجماهير.



وبسبب البروتوكولات المعتمدة في مدينة نيويورك حيث اللقاح ضد فيروس كورونا إجباري لخوض المباريات، فإن إرفينغ غير الملقح ليس مؤهلا للعب أكان في «ماديسون سكوير غاردن» أو «باركليز سنتر» الخاص بفريقه نتس.



وعلى ملعب «فوتبرينت سنتر»، فاز فينيكس صنز على لوس أنجيليس ليكرز 140-111 في مباراة خيب فيها ليبرون جيمس ورفاقه الآمال.



غير أن «الملك» خرج من الخسارة مع تعويض معنوي، حيث بات أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 30 ألف نقطة إلى 10 آلاف مرتدة ومثلها تمريرات حاسمة في مسيرته.



وحقق ليبرون إنجازه التاريخي بفضل تمريرته الحاسمة الثانية في المباراة والتي سجل منها زميله كارميلو أنتوني سلة.



ويحتل صنز صدارة المنطقة الغربية مع أفضل سجل في الموسم الماضي مع 54 فوزا و14 هزيمة، متقدما على ممفيس غريزليز (47-22) والفائز على أوكلاهوما سيتي 125-118، في مباراة سجل خلالها للفائز جا مورانت 17 نقطة إلى 10 تمريرات حاسمة، فيما أضاف ديزموند باين 21 نقطة وجارين جاكسون 18.