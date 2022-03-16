يقف أرسنال المتألق في الآونة الأخيرة بين ليفربول وفرصة تشديد الخناق على مان سيتي المتصدر وحامل اللقب، وذلك حين يستضيفه اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة والعشرين للدوري الإنجليزي في كرة القدم.



التقى ليفربول وأرسنال ثلاث مرات هذا الموسم وخرج «الحمر» منتصرين مرتين 4-0 في المرحلة 12 من الدوري الممتاز و2-0 في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الرابطة، فيما انتهت المباراة الأخرى بالتعادل السلبي على أرض «المدفعجية» في ذهاب كأس الرابطة التي توج منافسه بلقبها.



لكن وضع أرسنال تغير كثيرا، إذ خرج منتصرا من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الممتاز ما سمح له في أن يصعد الى المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا مع ثلاث مباريات أقل من ملاحقه الرئيسي مان يونايتد الذي يتخلف عن الفريق اللندني بفارق نقطة في المركز الخامس. وسيحاول ليفربول ألا يفرط بالفرصة المثالية التي أتاحها له الفريق اللندني الآخر كريستال بالاس بإجباره «السيتي» على الاكتفاء بالتعادل السلبي في ختام المرحلة التاسعة والعشرين، لأن فوز فريق المدرب الألماني يورغن كلوب على أرسنال في معقله سيضعه على بعد نقطة فقط من حامل اللقب الذي سيتواجه معه في مباراة مصيرية في العاشر من الشهر المقبل على «ستاد الاتحاد» في المرحلة 31. ويأمل توتنهام ومدربه الإيطالي أنتونيو كونتي استعادة التوازن والعودة بالنقاط الثلاث من ملعب برايتون في مباراة مؤجلة من المرحلة 16.



هذا، وأعرب مدرب مان سيتي، بيب غوارديولا، عن رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه في التعادل السلبي أمام مضيفه كريستال بالاس على ملعب «سيلهرست بارك».



وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة «بي بي سي»: «قدمنا مباراة جيدة للغاية، على مدار 90 دقيقة ارتكبنا بعض الأخطاء، ولكن الأسلوب الذي لعبنا به كان مميزا».



وواصل: «لا يزال أمامنا العديد من المباريات، وعلينا الفوز بها، ولكن بنفس الطريقة التي نلعب بها، بالنسبة لي أرى أن الفريق قدم مباراة ممتازة».



وبتلك النتيجة رفع مان سيتي رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول الترتيب، كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ11.