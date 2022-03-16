استبعد قائد المنتخب الروسي لكرة القدم أرتيم دزيوبا من خوض مباريات منتخب بلاده المقبلة في نهاية الشهر الجاري بسبب «الوضع الصعب في أوكرانيا» حيث يعيش أقارب اللاعب، بحسب ما أوضح مدربه. وقال فاليري كاربين في مقابلة نشرت على موقع موقع الاتحاد الروسي للعبة «اتفقنا على البقاء على اتصال، وسأتابع بعناية مبارياته المقبلة مع زينيت (سانت بطرسبرغ)».



وفي أعقاب الحرب الروسية- الأوكرانية، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاد روسيا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري.



وطعن الاتحاد الروسي في هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) وطالب برفعه كإجراء احترازي، في انتظار حكم قريب من الهيئة القضائية الرياضية. وفي كل الأحوال، ستجتمع تشكيلة المنتخب «من 21 إلى 27 الشهر الجاري»، بحسب المدرب، الذي أوضح أن «البرنامج الدقيق للمعسكر وكذلك المباريات الودية في طور الإعداد وسيتم نشرها لاحقا». وتابع كاربين أنه «كما سبق أن فعلت، لأسباب لوجستية، اتخذت قرارا بعدم استدعاء اللاعبين الذين يلعبون في الأندية الأوروبية لهذا التدريب».