أعرب المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن سعادته بالانتصار على ريال مايوركا 3-0 في ختام المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا». وقال أنشيلوتي لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «علينا تقييم إصابات ميندي ورودريغو وبنزيمة في الأيام المقبلة، والأمور لا تبدو خطيرة للغاية، فرودريغو تلقى ضربة مزعجة للغاية، وميندي عانى من حمل زائد، أما بنزيمة فليس على ما يرام، وعلينا الانتظار حتى الأربعاء (اليوم)».



وأضاف: «مافيو لاعب مايوركا لم تكن لديه نية لإيذاء فينيسيوس، حيث كانت هناك الكثير من الالتحامات بالكرة، وفي النهاية كان الحكم على صواب في قراراته». وتابع: «يجب أن نصل إلى فترة التوقف بشكل جيد، وأعتقد أن الريال جيد بدنيا، وقدمنا أداء جيدا للغاية في الشوط الثاني». وواصل: «التتويج بالليغا لم يحسم، لقد خسرت نهائي دوري الأبطال من قبل رغم تقدمي في النتيجة بثلاثية نظيفة، وآمل ألا يحدث ذلك مرة أخرى».



وأتم: «بينتوس المعد البدني يقوم بعمل مذهل للغاية بدنيا، ويحظى باحترام اللاعبين».



وسجل لريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور (55)، وكريم بنزيمة (77 من ركلة جزاء و82). وأصبح بنزيمة أفضل هداف فرنسي عبر التاريخ، وذلك بعد الهدفين اللذين سجلهما حيث وصل الى 413 هدفا في مسيرته مع الأندية والمنتخب، ليصبح أفضل هداف فرنسي في تاريخ كرة القدم، متخطيا الأسطورة تيري هنري الذي سجل 411 هدفا. كما أصبح بنزيمة أكثر لاعب فرنسي تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 257 هدفا.



وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.