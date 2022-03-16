يسعى حامل اللقب تشلسي الإنجليزي لتجاوز ظروفه القاهرة عندما يحل ضيفا على ليل الفرنسي اليوم في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فرغم أفضلية الأول لفوزه ذهابا 2-0 والفارق الكبير في الفنيات والإمكانات، يخوض «البلوز» المواجهة وسط سلسلة عقوبات صارمة مفروضة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.



وتعرض ليل، ممثل فرنسا الوحيد المتبقي في البطولة بعد اقصاء باريس سان جرمان أمام ريال مدريد الإسباني الأسبوع الماضي، لصفعة قوية بإصابة لاعب وسطه البرتغالي ريناتو سانشيس الذي ستبعده إصابته ضد سانت إيتيان ثلاثة أسابيع عن الملاعب.



وبفوزه خمس مرات تواليا، يحتل تشلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 11 نقطة عن مان سيتي المتصدر ولعب مباراة أقل، فيما يحتل ليل المركز السادس في فرنسا بفارق 7 نقاط عن كل من مرسيليا ونيس الثاني والثالث تواليا.



يوفنتوس لتجاوز فياريال



وفي مباراة ثانية لم تحسم منطقيا في الذهاب، يستقبل يوفنتوس الإيطالي فياريال الإسباني بعد تعادلهما 1-1 ذهابا، علما ان هدف الفريق الإيطالي لم يعد ثقله وازنا لإلغاء قاعدة أفضلية الهدف خارج الديار.



ويعول فريق «السيدة العجوز» على مسجل هدفه بعد 33 ثانية من بداية مباراة الذهاب، الصربي دوشان فلاهوفيتش (22 عاما) القادم بسبعين مليون يورو من فيورنتينا في يناير الماضي.



وفيما ثبت يوفنتوس موقعه في المركز الرابع في الدوري الإيطالي المؤهل إلى دوري الابطال، بفوزه ثلاث مرات تواليا بعد بداية صعبة، لايزال فياريال ضمن سباق التأهل القاري باحتلاله المركز السابع في الليغا بفارق ست نقاط عن كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد الثالث والرابع تواليا.



وهذا الظهور الثالث لفياريال في هذا الدور من المسابقة التي أحبطه أرسنال الإنجليزي فيها سابقا، فيما يخوض يوفنتوس الدور الاقصائي مرة ثامنة تواليا والـ 18 في تاريخه.



وتسحب قرعة ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي بعد غد الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي في نيون.



يقام ربع النهائي في 5/6 و12/13 أبريل، نصف النهائي في 26/27 أبريل و3/4 مايو والنهائي في 28 مايو على ستاد دو فرانس في باريس بعد تجريد سان بطرسبورغ شرف الاستضافة.