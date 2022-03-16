استفاد لاتسيو على أكمل وجه من تعثر أتالانتا وجاره روما وصعد الى المركز الخامس، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه فينيتسيا 1-0 في ختام المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واحتاج فريق المدرب ماوريتسيو ساري الى ركلة جزاء في الدقيقة 58 اقتنصها لويز فيليبي ونفذها تشيرو إيموبيلي الذي انفرد بصدارة ترتيب الهدافين بـ 21 هدفا أمام لاعب يوفنتوس الجديد الصربي دوشان فلاهوفيتش (20)، ليحسم النقاط الثلاث وفوزه الرابع عشر هذا الموسم.

وصعد لاتسيو الى المركز الخامس بـ 49 نقطة وبفارق نقطة أمامهما وسبع خلف يوفنتوس صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، وذلك قبل موقعة الدربي المرتقبة مع جاره اللدود روما الأحد. وفي الجهة المقابلة، تجمد رصيد فينيتسيا عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط الى الدرجة الثانية.



ألمانيا



تقام مساء اليوم مباراة وحيدة في الدوري الألماني وتجمع بين ماينتس وبوروسيا دورتموند في مواجهة مؤجلة من المرحلة 25.