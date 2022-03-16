كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أمس أن نادي برشلونة وقّع على صفقة انتقال حر للاعب خط وسط ميلان فرانك كيسي لينضم اللاعب إلى النادي في الصيف، وتكتمل جميع الإجراءات الرسمية في هذه المرحلة.



وذكرت الصحيفة أن صاحب الـ 25 عاما سيحصل على صافي 6.5 ملايين يورو في الموسم بمجرد انتهاء الانتقال بعدما رفض ميلان التمديد بسبب مطالب الراتب.



وأشارت إلى أن المدير الفني للفريق الإسباني تشافي هيرنانديز يبدي إعجابا بالبراعة الجسدية للاعب العاجي، وعلى الرغم من أنه لا يتوقع أن يصبح لاعبا أساسيا على الفور، إلا أنه سيكون ضمن تشكيلة الفريق بانتظام.



وأضافت أن هناك بالفعل الكثير من المنافسة في خط الوسط، ويريد المدير إضافة المزيد لرفع مستوى الفريق.



ومن المتوقع أن يكون كيسي هو ثاني توقيع لبرشلونة هذا الموسم، حيث يبدو أن التعاقد مع مدافعي تشلسي أندرياس كريستنسن وسيزار أزبيليكويتا يمضي قدما.



واختتمت الصحيفة قائلة «من الواضح، رغم كل ذلك، ما زالت أعين رئيس النادي جوان لابورتا وتشافي تتجه إلى التعاقد مع نجم معروف، والاختيارات تتمحور في إيرلينغ هالاند، محمد صلاح، روبرت ليفاندوفسكي، وروميلو لوكاكو».