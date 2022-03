في إطار مسؤولياته المجتمعية، ودعمه المتواصل لفئة الشباب، أعلن بنك الخليج ـ بالتعاون مع شركة Suffix لإدارة الفعاليات الرياضية والنادي الكويتي لرياضة المحركات - عن إطلاق الحدث الرياضي الأول من نوعه في الكويت، للتحدي على الطرق الوعرة «Challenge Off Road»، وذلك يوم الجمعة المقبل 18 مارس الجاري من الساعة الواحدة ظهرا إلى السادسة مساء.



وقال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فهد الشراح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بهذه المناسبة إن فعاليات السباق ستجري بمشاركة العشرات من الشباب، الذين يمنحهم بنك الخليج الفرصة لممارسة رياضتهم المحببة، والتمتع بشغف التحدي والمنافسة على جوائز مالية قيمة.



وأشار إلى أنه تم فتح باب المشاركة في المسابقة لهواة ومحترفي رياضة «Challenge Off Road»، على مدى 5 أيام، إذ استقبلت اللجنة المنظمة العشرات من طلبات المشاركة، والتي تعكس اهتمام فئة الشباب بممارسة هذه الرياضة، في ظل توقعات بحضور الآلاف لمشاهدة فعاليتها في منطقة بنيدر.



وأضاف: سوف يتنافس المشاركون في مواجهة تضاريس طبيعية وحواجز صناعية تم تجهيزها، تتراوح درجة صعوبتها ما بين السهلة والمتوسطة، إذ جرى إعداد حلبة المنافسة بالعديد من الطرق الوعرة.



وأكد الشراح اهتمام بنك الخليج برعاية الفعاليات الرياضية، لما لها من دور في تعزيز الصحة العقلية والبدنية للشباب، الذين يضعهم البنك في بؤرة اهتمامه.



من جانبه، قال ممثل شركة Suffix لإدارة الفعاليات الرياضية، أحمد الطواله: «نحن فخورون بالتعاون مع بنك الخليج في تنظيم الحدث الرياضي الأول من نوعه في الكويت للتحدي على الطرق الوعرة «Challenge Off Road»، والذي نتوقع له نجاحا كبيرا سواء من حيث مشاركة الرياضيين أو الإقبال الجماهيري.



وأشار إلى أن شراكتنا مع بنك الخليج في تنظيم الفعاليات الرياضية، تمتد لأكثر من 6 سنوات في «ماراثون بنك الخليج» الحاصل على التصنيف البرونزي من «أبوت دبليو أم أم»، ضمن 128 سباقا فقط حول العالم حصلت على هذا التصنيف، والذي بات يمثل حدثا رياضيا كبيرا على مستوى الكويت سنويا.