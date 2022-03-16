تمكن المنتخب الوطني لرماية التراب المكون من عبدالرحمن الفيحان وطلال الطرقي الرشيدي وناصر المقلد من تحقيق ذهبية الفريق في كأس العالم للرماية المقامة حاليا في قبرص، لتكون ثاني إنجازات منتخبنا بعد تحقيق طلال الطرقي الرشيدي برونزية رماية التراب على مستوى الفردي.



وأعرب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي عن سعادته وأعضاء مجلس الإدارة بهذا الأداء ورفع العلم الكويتي في هذا المحفل الكبير على الرغم من صعوبة المنافسة مع أبطال العالم المشاركين في هذه البطولة، مشيدا بعطائهم وإخلاصهم، كما أهدى هذا الإنجاز المميز إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وأشاد العتيبي بالمستوى الفني العالي لفريق رماية (التراب) الذي قدمه بالبطولة ما أثمر هذا الإنجاز الكبير، مقدما الشكر للقيادة السياسية والمسؤولين عن الرياضة على دعمهم المستمر والمتواصل للرماية الكويتية ما مكنها من إحراز الانتصارات المتوالية.