إعداد: يعقوب العوضي - هادي العنزي

«يد» الكويت يجتاز القرين

فاز فريق كرة اليد بنادي الكويت على القرين 41-28 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الممتاز، ورفع حامل اللقب رصيده إلى 28 نقطة بينما بقي القرين على رصيده السابق بنقطتين.



وفي مباراة أخرى تعادل الفحيحيل مع برقان 23-23 ورفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة بينما أصبح رصيد برقان 16 نقطة.



ومن جانب آخر، غادر الحكمان حمد الفرج وحسين تقي إلى كازاخستان لإدارة بعض مباريات بطولة كأس آسيا لكرة اليد للسيدات.



«سلة» كاظمة لحسم التأهل للنهائي



يسعـى الفريـق الأول لكـرة السلة بنـادي كاظمة إلى حسم تأهلـه إلـى نهائي الدوري الممتاز، فـي المواجهـــة الرابعة التي تجمعـه مــع الجهـراء بالــدور قبــل النهائــي «بلاي أوف» فـــي الـ 5:30 مساء اليوم علــى صالة الاتحـاد بمجمع الشيـخ سعد العبدالله للصـالات، بعدمـــا تمكن «البرتقالي» من الفــوز في مباراتين، من إجمالي 5 متاـــحة.



4 ميداليات لـ «المعاقين» في «الشارقة الدولية»



حصد أبطال الكويت 4 ميداليات متنوعة (ذهبيتين، وفضية، وبرونزية) في اليوم الأول لبطولة الشارقة الدولية لألعاب القوى للمعاقين، التي تختتم منافساتها مساء اليوم، وجاءت أولى الميداليات الذهبية بواسطة اللاعبة ملاك هادي العنزي بذهبية رمي الرمح في (فئة F53)، فيما حصد الذهبية الثانية حامل الميدالية الفضية في دورة ألعاب طوكيو البارالمبية فيصل سرور في منافسات رمي القرص (فئة F42). وتمكن البطل عبدالله العنزي من إحراز الميدالية الفضية في سباق 100 متر للكراسي المتحركة (فئة T53)، وحصد الميدالية الرابعة فيصل الراجحي بإحرازه المركز الثالث و«الفضية» بعد حلوله ثالثا في سباق 100 متر للكراسي المتحركة (فئة T54).



«طائرة» الساحل تحتفل بلقب «الأولى»



يحتفل فريق الكرة الطائرة بنادي الساحل اليوم بحصوله على لقب دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد مباراته مع اليرموك والمقررة في الـ 6:00 مساء، حيث وصل الساحل لـ 29 نقطة، ومباراة اليوم تعد تحصيل حاصل.





