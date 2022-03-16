أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها للبطل الكويتي المصنف الأول عالميا في رياضة الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق، وذلك خلال مشواره الرياضي الجديد الذي يشمل المسابقات والبطولات الرياضية المحلية والإقليمية والعالمية في الموسم الجديد للعام 2022. وعبرت الشركة في بيان صحافي عن فخرها بمواصلة دعمها وتشجيعها للمتسابق العبدالرزاق، والذي ترعى مشواره الرياضي الاحترافي على مدى الـ 14 عاما الماضية، وهي السنوات التي حقق خلالها العبدالرزاق رصيدا زاخرا من الإنجازات والتتويجات المحلية والإقليمية والعالمية بكل جدارة واقتدار، ونافس فيها كبار المحترفين من مختلف دول العالم رافعا اسم الكويت عاليا في كبرى المنافسات الدولية. وبينت زين أن العبدالرزاق يستعد حاليا لخوض غمار العديد من البطولات البارزة في رياضة الدراجات المائية للموسم الحالي، وذلك محليا في الكويت، وإقليميا في الخليج ودول المنطقة، ودوليا في مختلف دول العالم، والتي تشمل كلا من دبي والمملكة العربية السعودية والبحر المتوسط وإيطاليا وپولندا والولايات المتحدة وتايلند والشارقة وغيرها.



وأوضحت الشركة أن العبدالرزاق - المصنف الأول عالميا في رياضة الدراجات المائية - قد حقق خلال الأعوام الماضية عددا كبيرا من البطولات والألقاب المرموقة، أبرزها الميدالية الذهبية ولقب بطولة الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية UIM-ABP Aquabike Grand Prix التي عقدت في الكويت للمرة الأولى مطلع العام 2020، وكأس المركز الأول في فئة «جي بي 1» في الجولة الثالثة من بطولة العالم 2019 في مدينة كنجدوا بجمهورية الصين الشعبية. وتعتبر هذه البطولة الأكبر من نوعها في هذه الرياضة التي ينظمها رسميا الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية UIM، وهي الجهة الرسمية التي تدير رياضة المحركات البحرية في العالم، حيث تصدر العبدالرزاق الترتيب العام لنقاط بطولة العالم، كما حقق كأس المركز الأول في الجولة الثانية في إيطاليا، مما عزز تصدره التصنيف العالمي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الدولية لمكافحة المنشطات WADA. وأشارت الشركة إلى أن رعايتها ودعمها للبطل الكويتي يوسف العبد الرزاق على مدى السنوات الـ 14 الماضية جاءت تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه دعم ومساندة الرياضة والرياضيين الكويتيين، لاسيما أن العبدالرزاق دائما ما يرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية عاما بعد عام.



وبينت زين أنها تولي المجالات الرياضية والشبابية أولوية خاصة في سلسلة برامجها الاجتماعية، فهي تعتبر دعم الكفاءات الوطنية والمجالات الرياضية ركنا أصيلا من استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، ففئة الشباب والرياضة بمنزلة السفير الرسمي للشعوب والمجتمعات في المحافل والمشاركات الدولية.