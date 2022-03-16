قال رئيس مجلس إدارة النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عماد بوخمسين إن انطلاقة رالي الكويت الدولي 2022 (الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات) ستكون من مدينة الكويت لرياضة المحركات غدا الخميس.



جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به بوخمسين عقب اكتمال وصول جميع السائقين المشاركين في الرالي الذي ينظمه النادي برعاية وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى وبدعم من الهيئة العامة للرياضة ويستمر حتى الـ 19 الجاري.



وأوضح أن الانطلاقة ستكون من مدينة الكويت لرياضة المحركات عند الساعة الرابعة على أن تقام مراحل سباق الرالي التنافسية في المنطقة الجنوبية البرية من الكويت في الجليعة وبنيدر وأم الهيمان والخيران والنويصيب، مضيفا ان بطولة الشرق الأوسط للراليات التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للسيارات تتكون من 6 جولات تقام في كل من عمان وقطر والكويت والأردن ولبنان وقبرص. وأشار إلى أنه سيشارك في الرالي لهذا العام بطل الشرق الأوسط وبطل رالي دكار القطري ناصر العطية ومساعده الفرنسي ماثيو بوميل وبطل الكويت والشرق الأوسط مشاري الظفيري ومساعده القطري ناصر الكواري.



وأضاف انه من ضمن المشاركين أيضا نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الأسبق ناصر العطية ومساعده الإيطالي جيوفاني بيرناشيني، مبينا أنه سيعود القطريان عبدالعزيز الكواري ومساعده الإيرلندي جيمس فولتون وخالد السويدي ومساعده البرتغالي هوجو مجالهيس بعد انقطاع لعدة سنوات عن المشاركة.



وذكر أنه يتصدر بطل الكويت والشرق الأوسط بفئة المجموعة (MERC 2) مشاري الظفيري قائمة المشاركين الكويتيين، حيث سيشارك من الكويت كل من جاسم المقهوي ومساعده ثامر المطيري ومحمد الظفيري ومساعده مبارك الظفيري ويوسف الظفيري ومساعده فارس الظفيري.



وأفاد بأنه تمت تسمية مرحلتين من مراحل الرالي على أسماء أبطال الرالي الراحلين صلاح بن عيدان وغازي الظفيري تكريما لهما ولدورهما البارز في تطوير الراليات في الكويت.



يذكر أن بداية بطولة الشرق الأوسط للراليات كانت في عام 1984 بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات، حيث انطلقت أول جولة من دولة قطر، وانضمت الكويت إلى أول بطولة وكان رالي الكويت الدولي 1984 أول رالي دولي ينظم في الكويت عن طريق النادي الدولي الكويتي للسيارات.