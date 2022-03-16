هادي العنزي



أبدى مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي سعادته بالتشرف بلقاء سمو ولي العهد، بعد حصول فريقه على المركز الثالث في بطولة كأس ولي العهد، إثر تغلب السماوي على الفحيحيل 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول لتحديد المركزين الثالث والرابع. وقال لـ«الأنباء»: «كانت الآمال بالظفر بالمركز الأول، ولكن تبقى لكرة القدم حساباتها، وقد قدم السماوي أداء جيدا في شوطي المباراة».



وذكر الخالدي أن مدرب الفريق محمد إبراهيم لم يشرك عددا من العناصر الأساسية، مفضلا إراحتهم وتوفير طاقتهم للمواجهات المقبلة، لافتا الى تألق الثلاثي الشاب فهد العازمي، وعبدالعزيز جمال، والحارس عبدالرحمن الفضلي، الذين قدموا أداء متميزا. وعن إصابة المدافع الدولي مساعد ندا، قال الخالدي انها عبارة عن قطع في غضروف الركبة الداخلي وسيغادر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية على نفقة النادي، وسيعود الأسبوع المقبل، آملين عودته سريعا لتكملة الموسم الحالي مع الفريق.



من جانبه، أكد مدرب الفحيحيل داليبور ستاركيفيتش لـ«الأنباء» أن فريقه قدم أداء متميزا أمام السالمية، لكن النتيجة لم تكن سعيدة في نهاية المطاف. وقال: «تمكنا من خلق العديد من الفرص، طوال شوطي المباراة، ولكن للأسف لم نحسن استثمارها، وعدم التسجيل في مثل هذه المباريات، وأمام فريق قوي مثل السالمية، من شأنه أن يجعلنا ندفع الثمن، وهو ما حصل في المواجهة، وفي المجمل كان مشوارنا في كأس سمو ولي العهد جيدا بدرجة كافية»، لافتا إلى أن فريقه غاب عنه سالم الهاجري.