عبدالعزيز الفضلي



أشاد رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي بقرار مجلس الوزراء إلغاء تقديم فحص PCR يثبت سلبية الإصابة بـ«كورونا» للمعلمين والمعلمات والطلبة الأكبر من 16 عاما غير المحصنين، مشيرا إلى أن القرار جاء متوافقا مع موقف الجمعية وما تطرقت إليه حول الجدل الواسع الذي أثير تربويا واجتماعيا حول إلزامية الفحص، وما أكدته أن ذلك يتعارض أساسا مع القرار السابق لمجلس الوزراء والذي باشر فيه موظفو الدولة أعمالهم دون الحاجة لفحص غير المحصنين، وإنه لابد الالتزام بالعدالة والمساواة بين جميع موظفي الدولة.



وجدد الهولي مطالب الجمعية بضرورة أن تعمل الوزارة على تهيئة الأجواء المناسبة لأهل الميدان، وبتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات للإدارات المدرسية خاصة فيما يتعلق يحسم قضية النقص في العمالة أو الاستعانة بعمالة خارجية، وهي القضية التي باتت تشكل هاجسا مقلقا لأهل الميدان بشكل عام، وإن من غير الطبيعي أن تبقى الوزارة عاجزة في إيجاد حل للقضية.