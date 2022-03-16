عبدالعزيز الفضلي



في إطار حرص وزارة التربية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والتربوية ومشاركة معلميها المتميزين في الدورة الرابعة من منافسات جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، أقامت مدرسة سهلة بنت سعد المتوسطة للبنات بمنطقة حولي التعليمية اللقاء التنويري للجائزة، حيث استضافت إدارة المدرسة صباح امس مدير ثانوية مشرف للبنات المحكم المحلي لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم سلوى العازمي وعدد من المعلمين المتميزين المشاركين في الجائزة، وتم خلال اللقاء التنويري شرح آلية عمل الجائزة مثل استشراف وتطوير معايير التميز والابتكار التعليمي وفقا لأفضل الممارسات العالمية.



وتتضمن الجائزة مشاركة جميع المعلمين من الدول المشاركة عن طريق التقديم بموقع الجائزة وتعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة ومن ثم تعبئة المعايير وإرفاق الأدلة المناسبة.



كما سيتم تكريم خمسة معلمين في كل دولة مشاركة ليتأهل هؤلاء للمرحلة الثانية من الجائزة للتنافس على الجائزة الرئيسية. هذا ويستمر عقد المحاضرات التعريفية للمعلمين والمعلمات المشاركين بالجائزة بكل منطقة تعليمية على أن تحدد إدارة المنطقة موقع استضافة اللقاء التنويري وذلك لغاية يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022.