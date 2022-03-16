عبدالعزيز الفضلي



أعلن مدير عام منطقة حولي التعليمية وليد بن غيث عن خطة لافتتاح فصول خاصة للطلبة المتعثرين تنفذ من خلالها خطط لمعالجة الفاقد التعليمي في أيام الراحة بنظام المجموعتين، موضحا انه رفع مقترحا بهذا الخصوص إلى وكيل التعليم العام لاعتماده والبدء في تنفيذه.



وقال بن غيث، في لقاء عقده مع مديري ومديرات المرحلتين المتوسطة والثانوية لعرض نتائج الطلبة في اختبارات منتصف العام بحضور مديرة الشؤون التعليمية ندى المطيري ومراقبي المراحل محمود عبدالرضا وبدرية المطيري، ان تحليل النتائج اظهر وجود فاقد تعليمي في عدد من المهارات بمختلف الصفوف، مشيرا إلى ان جائحة كورونا كان لها اثر كبير في الفاقد التعليمي وتدني التحصيل العلمي.



وأضاف ان المنطقة وضعت خطتها لمعالجة جميع جوانب الضعف لدى الطلاب مع تعزيز جوانب القوة لديهم، مشيرا الى ان الخطة تقتضي افتتاح فصول خاصة للطلبة الضعاف في كل مدرسة اضافة الى تشغيل فصول تعليمية عن بُعد (أونلاين)، مستدركا ان هذا الامر يتم بعد الحصول على موافقة خطية من ولي الأمر، مشددا على مديري ومديرات المدارس بضرورة الحرص على تحقيق المرونة في ادارة مدارسهم وتوفير البيئة التربوية المناسبة والمريحة للمعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم السامية في تعليم الاجيال، لافتا إلى ضرورة الالتزام باللوائح والنظم.



وذكر انه تم عمل مراجعات وتدقيق على النتائج من قبل التواجيه الفنية وبمتابعة من المراقبين للوصول الى افضل الحلول، مشيرا الى انه تم اعداد دليل إرشادي لخطة الفاقد التعليمي يشرح تفاصيل تطبيقها على ارض الواقع اضافة الى دليل المهام الذي يحدد مهمة كل فرد سواء بالمدرسة أو المنطقة التعليمية.