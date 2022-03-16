ثامر السليم



نظّم مكتب التربية العملية في كلية التربية بجامعة الكويت أمس اللقاء التنويري لمقرر التدريب الميداني لتوزيع 900 طالب وطالبة في مختلف تخصصات الكلية على مدارس الكويت والذي ينطلق اليوم بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة كورونا.



وفي هذا السياق، قال مدير مركز التربية العملية في الكلية د.فهد الشمري ان الكلية تحتفي بعودة طلبة التربية العملية للميدان، لافتا الى ان التدريب الميداني يجب ان يكون في العالم الحقيقي من خلال المدارس، مشيرا الى ان وزارة التربية وافقت على إبرام اتفاقية التعاون المشترك وتندرج تحتها التربية العملية في الوزارة، حيث قمنا بتوزيع 900 طالب وطالبة على المدارس على ان يباشروا علمهم فيها من اليوم.



وأشار الشمري الى ان التخصصات الدراسية لطلبة التربية العملية في الفصل الدراسي الثاني شملت عدة مواد هي: اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والاجتماعيات والكيمياء والأحياء ورياض الأطفال، لافتا الى ان مركز التربية العملية هو المسؤول الاول والأخير عن الطلبة من خلال إرساله للميدان ويتم تقييمهم حسب الآلية التي يتم وضعها من قبل المركز بالكلية.



وأكد ان الطلبة يقومون بالدخول الى الفصول الدراسية وممارسة عملية التعليم بمتابعة المشرف الفني الداخلي وهو رئيس قسم المادة العلمية مع الموجه الخاص في المدرسة الذي يقوم بتوجيه الطالب وتطوير قدراته العلمية والسلوكية، مضيفا: لمست حماسا كبيرا من الطلبة ورغبتهم في التدريب العملي وهناك ارتياح للعودة الحضورية، حيث ان مركز التربية العملية بذلك جهودا كبيرة خلال العامين الماضين.