شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة في معرض الفرص الوظيفية الثالث والعشرين الذي نظمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST للخريجين، خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس.



وانطلاقا من حرص الهيئة على إصلاح سوق العمل بالكويت والمساهمة في تقديم جميع الخدمات لمؤسسات القطاع الخاص المختلفة والجامعات لدعم الخريجين كجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا جاءت المشاركة في المعرض لدعم التنمية البشرية والتطوير المهني والإداري وعرض الفرص المتاحة وتوظيف من هم مؤهلون للعمل، وتأهيل الخريجين من خلال مراكز التدريب بهدف تطوير مهاراتهم للعمل في القطاع الخاص.



وأكدت «القوى العاملة» أن بناء وصقل الشباب ودعم ثقتهم بأنفسهم يتحقق من خلال التدريب المستمر وفتح أبواب التوظيف في مختلف المجالات بالقطاع الخاص التي تتناسب مع تخصصاتهم وميولهم، حيث قامت إدارة الإرشاد والتوظيف بعقد ورشة عمل خلال اليوم الثاني من المعرض بعنوان «نحو مستقبل وظيفي مميز» بهدف تقليل نسبة البطالة وتوجيه الطلبة والرد على استفسارات الحضور.



كما قامت إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية أيضا بالإعلان عن مشروع تدريب الطلبة للموسم الصيفي 2022 والرد على استفسارات الطلبة الراغبين في التسجيل للفرص التدريبية المتاحة في شركات القطاع الخاص خلال الفترة من 17/7/2022 إلى 16/8/2022، حيث يبدأ التسجيل الآلي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة في 17/4/2022 وينتهي 16/6/2022.



وتقدمت الهيئة بالشكر والتقدير لجامعة الخليج على دورها الفاعل والبارز في تعزيز التضامن والتعاون لاحتضان وتشجيع الخريجين على العمل في القطاع الخاص، وإقامة المعرض، وعرض الفرص المتاحة في القطاع الخاص لدعم الخريجين.