آلاء خليفة



أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة عن عودة الدراسة حضوريا لجميع الطلبة في الكليات والجامعات الخاصة بداية من الأحد المقبل 20 مارس.



وقالت الأمانة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس إن قرارها جاء بناء على قرار مجلس الوزراء في 14 فبراير الماضي بشأن عودة نظام الدوام الرسمي في كافة الجهات وانهاء العمل بكافة القرارات الخاصة بالظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا.



وأكدت أن عودة الدراسة الحضورية تأتي حرصا على الطلبة وتحصيلهم العلمي مع ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة والعمل بها.