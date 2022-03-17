حقق كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي المفاجأة بإقصائهما مضيفيهما مان يونايتد الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي الثلاثاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ومع إلغاء قاعدة أفضلية الهدف المسجل خارج الديار بحال التعادل، لم يتأثر أتلتيكو بتعادله 1-1 ذهابا على أرضه فعاد فائزا من أرض يونايتد 1-0، على غرار بنفيكا الفائز بالنتيجة عينها في أمستردام بعد تعادله 2-2 في لشبونة ذهابا. ولحق أتلتيكو مدريد وبنفيكا في ربع النهائي بأندية ليفربول (إنجلترا)، وبايرن ميونيخ (ألمانيا)، وريال مدريد (إسبانيا)، ومان سيتي (إنجلترا).

في المباراة الأولى، سجل الظهير البرازيلي الدولي رينان لودي هدف الفوز قبل نهاية الشوط الأول بكرة رأسية (41)، وازدادت متاعب يونايتد، إذ يحتل راهنا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي ليواجه خطر الغياب عن المسابقة القارية الأولى في الموسم المقبل، كما صام الهداف التاريخي للمسابقة البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاما) عن التسجيل.

وقال دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد بعد نهاية المباراة:«الفوز على يونايتد لم يكن سهلا، وسعيد للغاية بهذا الإنجاز»، مضيفا: لا نتوقف عن العمل، بدأنا بـ 5-3-2، على الأجنحة كنا دائما نفتقد واحدا ولهذا السبب قمنا بالتغيير إلى 5-4-1 مع أنطوان غريزمان بالجبهة اليمنى، لقد أظهرنا روحا مختلفة، وفزنا على فريق قوي آخر. من جانبه، أكد مدرب ​مان يونايتد​ ​رالف رانغنيك​ أن فريقه لعب شوط أول جيد للغاية.

وقال: «تماما كما أردنا اللعب، بمستوى طاقة عال، لكن لم نتمكن من تحويل هذه الطاقة إلى هدف أو هدفين، كان لدينا بضع لحظات جيدة كان يجب أن نسجل فيها لكننا لم نفعل ذلك للأسف، وكان من الصعب العثور على الإيقاع مرة أخرى في الشوط الثاني، كنا نعلم أن لاعبي «أتلتيكو» جيدون في المحافظة على التقدم، لقد مررنا بلحظة أو اثنتين في الشوط الثاني وكان هناك تصد رائع لحارس المرمى كنا ندرك تماما أنه ضد هذا الفريق عليك أن تسجل الهدف الأول بنفسك».

وفي المباراة الثانية، غابت الواقعية عن أياكس أمستردام برغم أفضليته فودع لخسارته على أرضه أمام بنفيكا بهدف، وبرغم أفضلية أياكس طوال المباراة إلا انه افتقد الحسم أمام المرمى، في أول مباراة يصوم فيها هدافه العاجي سيباستيان هالر صاحب 11 هدفا في 7 مباريات تواليا.



في المقابل، خطف «نسور» بنفيكا، بطل 1961 و1962، هدف التأهل في وقت متأخر عبر الأوروغوياني الشاب داروين نونييس (77).