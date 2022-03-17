تأهل الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف سادسا إلى الدور ثمن النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية للأساتذة للتنس، بفوزه على الجنوب إفريقي لويد هاريس 6-4 و7-5.



واعتمد بيريتيني الذي لم يسبق له أن تخطى الدور الثالث في كاليفورنيا على صلابة إرساله الأول ليحقق 12 إرسالا ساحقا ونسبة نجاح في الكرات الاولى بلغت 88% من أجل خلق الفارق أمام منافسه.



غير أن تفوق الإيطالي لم يحل دون خسارته إرساله في المجموعة الثانية، ليتقدم هاريس 4-1.



وعند السيدات، باتت الرومانية سيمونا هاليب المتوجة باللقب عام 2015 أولى المتأهلات إلى ربع النهائي بفوزها السهل على مواطنتها سورانا كيرستيا 6-1 و6-4.



وتواجه المصنفة أولى عالميا سابقا و26 حاليا في الدور المقبل الكرواتية بيترا مارتيتش (79) الفائزة على الروسية ليودميلا سامسونوفا (32) 7-6 (8-6) و6-4.



وقلبت الپولندية إيغا شفيونتيك المصنفة رابعة عالميا تأخرها بمجموعة أمام الألمانية أنجليك كيربر (16) إلى فوز 4-6 و6-2 و6-3.



وعلى غرار الدورين السابقين، احتاجت شفيونتيك إلى ثلاث مجموعات للتخلص من منافستها التي حققت بداية أفضل في ظل أجواء حرارية مرتفعة (32 درجة مئوية)، بعدما ظهرت بصورة هجومية أفضل.