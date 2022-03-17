رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) طلب الاتحاد الروسي لكرة القدم تعليق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) على الأندية والمنتخبات الروسية على خلفية غزو أوكرانيا.



وستبقى الفرق الروسية مستبعدة من المسابقات الأوروبية حتى يتم البت في الاستئناف المقدم من الاتحاد الروسي، في حين وعد القضاء الرياضي باتخاذ قرار «في نهاية الأسبوع» بشأن التعليق المحتمل للعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وعلى خلفية قرار «كاس»، سيبقى فريق سبارتاك موسكو مستبعدا من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، في حين أعلن صاحب الشأن انه سيركز اهتماماته على التحديات الوطنية، إضافة إلى منتخب السيدات المستبعد من كأس أوروبا 2022 المقررة هذا الصيف في انجلترا، بانتظار صدور القرار النهائي.



وأشارت «كاس»، والتي يقع مقرها في لوزان، دون تعليل أسباب قرارها، انه بشأن الأسس الموضوعية «تستمر إجراءات التحكيم في «كاس»، ولم يتفق الطرفان على إجراء معجل ولم يتم تحديد جلسة استماع بعد».



وفي بيان مشترك، أعلن الاتحادان الأوروبي والدولي للعبة في 28 فبراير استبعاد الفرق الروسية عن المسابقات الدولية بسبب الحرب على أوكرانيا، تطبيقا لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية.