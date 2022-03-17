رأى المستشار في بوروسيا دورتموند الألماني ماتياس زامر، أن مانشستر سيتي سيكون وجهة جيدة لمهاجمه الشاب النرويجي إرلينغ هالاند، وسط تقارير امس أشارت الى إلزامية تطبيق بند جزائي في عقد المهاجم قبل 30 أبريل.



ويمتد عقد هالاند (21 عاما) مع دورتموند حتى 2024، ولكن صحيفة بيلد الألمانية العريقة ذكرت امس أن بإمكانه الرحيل مقابل 75 مليون يورو (82 مليون دولار) مع نهاية الموسم الحالي إذا قرر النرويجي تفعيل البند الجزائي.



ويلعب زامر، لاعب ومدرب دورتموند السابق، دورا رئيسيا في التسلسل الهرمي للنادي.



وفي حديثه كمحلل مع منصة «أمازون برايم» قال إن هالاند سوف يتألق تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا «سيستفيد كلاهما من بعضهما البعض، لأن بيب يملك طبعا أفكارا اختبرتها شخصيا لمدة ثلاث سنوات»، بعد أن شغل منصب المدير الرياضي في بايرن ميونيخ عندما كان الإسباني مدربا بين 2013 و2016.



وكان زامر (54 عاما) صريحا بشأن التقارير التي تحدثت أن سيتي مستعد لدفع 500 ألف جنيه إسترليني لهالاند كراتب أسبوعي (654 ألف دولار) «لقد أصبت بالذهول عندما رأيت الأرقام، لا يمكنني حتى أن أعد الى هذا الحد».



ولفت هالاند أنظار كبار أندية أوروبا بمهاراته التهديفية. إنه أصغر لاعب يصل إلى عتبة العشرين هدفا في دوري أبطال أوروبا.



منذ انضمامه من ريد بول سالزبورغ النمسوي، سجل الدولي النرويجي 80 هدفا في 80 مباراة مع دوتموند، وأحرز 16 هدفا في 15 مباراة في الدوري هذا الموسم بعد ابتعاده لفترة بسبب الاصابات.



وأشارت تقارير الى أن سيتي تواصل مع وكيله مينو رايولا وقدم له أفضل عرض بين كل الاندية المهتمة بخدماته.