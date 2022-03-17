دعا وزير الرياضة البريطاني نايجل هادلستون إلى اتباع نهج «أكثر قوة» في رسالة إلى مالكي ومديري أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مؤكدا أن اللعبة الشعبية الاولى يمكن أن تسير «بشكل جيد» من دون الاستثمار الروسي.



وفرضت بريطانيا الأسبوع الماضي عقوبات على مالك نادي تشلسي، الروسي رومان أبراموفيتش، الذي وصفته الحكومة بأنه جزء من الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأعادت هذه العقوبات إشعال الجدل حول ملكية الأندية الإنجليزية بعد خمسة أشهر من قيام صندوق استثمار تقوده السعودية بشراء نادي نيوكاسل على الرغم من المخاوف التي أثارتها منظمة العفو الدولية بشأن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.



وأشارت مراجعة بقيادة الجماهير أطلقتها الحكومة إلى أن هناك حاجة إلى جهة تنظيمية مستقلة لحماية مستقبل الجوانب الرئيسية للكرة المستديرة.



وقال هادلستون أمام المشرّعين في لجنة الاختيار الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية: «نحن ندرك والدوري الإنجليزي الممتاز يدرك أن اختبار المالكين والمديرين يحتاج إلى مزيد من العمل، يجب أن يكون أكثر قوة»، مضيفا: أعتقد أننا عند نقطة تحول بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية، المراجعة التي يقودها المشجعون لها أهمية محورية، ونحن ندرك أن هناك إخفاقات في هيكل وحوكمة كرة القدم الإنجليزية.



وأردف «إذا كان كل شيء يعمل بشكل مثالي، فلن نحتاج أبدا إلى المراجعة التي تقودها الجماهير والتي ستكون محورية لأنها ستحتوي على منظم مستقل».