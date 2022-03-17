يبحث برشلونة والاختصاصي إشبيلية عن التأهل إلى ربع نهائي بطولة يوروبا ليغ في كرة القدم، في ظل خوض ثلاثة أندية إسبانية ثمن النهائي وهي تأمل في متابعة الهيمنة الأيبيرية على البطولة القارية الرديفة في السنوات الأخيرة.



ويحل برشلونة القادم من دوري الأبطال على غلطة سراي التركي اليوم بعد تعادلهما سلبا الأسبوع الماضي في ملعب كامب نو، أما إشبيلية فيحل على وست هام الإنجليزي بعد فوزه عليه ذهابا بهدف المغربي منير الحدادي. وتبدو حظوظ ريال بيتيس الأضعف بين الإسبان، إذ يحل على أينتراخت فرانكفورت الألماني بعد خسارته على أرضه 1-2.



ويخوض برشلونة رحلة اسطنبول منتشيا من 10 مباريات من دون خسارة، لكن تشكيلة تشافي المتجددة تعادلت على أرضها مع غلطة سراي الذي يعاني في الدوري التركي، ما يعني انها أمام رحلة حذرة لحجز بطاقة ربع النهائي.



في المقابل، يأمل إشبيلية بقيادة مدربه خولن لوبيتيغي بلوغ نهائي «يوروبا ليغ» للاستفادة من خوضه على ملعبه رامون سانشيس بيسخوان في 18 مايو، وبدون ظهيره الأيسر المصاب ماركوس أكونيا، انتقل إشبيلية إلى شرق لندن، حيث سيواجه وست هام الباحث عن لقب أول في أربعة عقود.



وتبدو طريق رينجرز الاسكتلندي معبدة لبلوغ دور الثمانية، بعد فوزه ذهابا على أرضه بثلاثية نظيفة على النجم الأحمر الصربي.



كما تأمل أندية براغا البرتغالي، وليون الفرنسي، وأتالانتا الإيطالي الدفاع عن فوزها ذهابا.



يحل براغا على موناكو الفرنسي بعد فوزه ذهابا بثنائية، فيما يستقبل ليون بورتو البرتغالي بعد عودته بهدف البرازيلي لوكاس باكيتا، فيما تبدو مواجهة أتالانتا مع مضيفه باير ليفركوزن مشوقة بعد فوز الفريق الإيطالي 3-2.



وكان لايبزيغ الألماني أول المتأهلين إلى ربع النهائي بعد استبعاد خصمه الروسي سبارتاك موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.



«المؤتمر».. مهمة سهلة



وفي المسابقة القارية الثالثة، دوري المؤتمر الأوروبي «يوروبا كونفرنس ليغ»، يبدو ليستر سيتي الانجليزي في موقف جيد لبلوغ ربع النهائي بعد تفوقه ذهابا على أرضه أمام رين الفرنسي 2-0، كما يخوض مرسيليا مواجهة مضيفة بازل السويسري بعد فوزه 2-1 في الجنوب الفرنسي.



وفيما يستقبل روما الإيطالي فيتيسه الهولندي بعد تخطيه بهدف ذهابا، تتركز الأنظار على مباراة آيندهوفن الهولندي ومضيفه كوبنهاغن الدنماركي بعد تعادل مثير ذهابا 4-4.