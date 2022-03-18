آلاء خليفة



منذ بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني في جامعة الكويت بدأت معاناة طلبة واساتذة الجامعة والموظفين في موقع الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية نتيجة الازدحام المروري داخل موقع الجامعة والذي يجعلهم يتأخرون يوميا عن الوصول الى المحاضرات وعملهم في الوقت المحدد.



وذكر عدد من الطلبة في احاديث لـ«الأنباء» ان هذه المعاناة اصبحت شبه يومية بسبب الازدحام المروري الهائل داخل الجامعة الذي يجعلهم يقفون لمدة تزيد على الساعة احيانا داخل الموقع دون ان تتحرك السيارات بسبب الازدحام الكبير، ومن ثم تبدأ رحلة البحث عن موقف سيارة، واصفين ذلك بأنه قمة الهدر لوقتهم الذي كان يفترض ان يستغل في التعليم.



وعلى صعيد متصل، اشتكى الطلبة من بعد مواقفهم عن مبنى كلياتهم لاسيما انهم مقبلون على فصل الصيف الذي ترتفع خلاله درجات الحرارة بشكل كبير، مقترحين بناء جسر او شارع مشاة مكيف حتى يتمكن الطالب من الانتقال من كلية لأخرى بسهولة ويسر.



وقال احد الطلبة لـ«الأنباء»: احتاج الى 15 دقيقة فقط منذ خروجي من منزلي لوصولي الى مدينة صباح السالم الجامعية، ولكن داخل الموقع احتاج الى ساعة وربع حتى اصل الى الكلية فهل هذا يعقل؟!، موضحا ان موقع مدينة صباح السالم الجامعية يشهد يوميا العديد من الحوادث المرورية نتيجة التخطيط غير السليم للشوارع الداخلية ومواقع الاشارات الضوئية.



وناشد الطلبة الادارة الجامعية السعي لإيجاد حل فوري لهذه المشكلة اليومية المتكررة، مستغربين من موقف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة، الذي من المفترض أنه الممثل الشرعي للطلبة ولكنه يقف موقف المتفرج ولم يحرك ساكنا على الرغم من علمهم بهذه المشكلة منذ بدايته، ولم يكن لهم أي تصريح أو إشارة إلى ما سيقومون بفعله خلال الايام القادمة.



بدورها، حاولت «الأنباء» مرارا وتكرارا التواصل مع رئيس اتحاد الطلبة الحالي لمعرفة موقف الاتحاد مما يعانيه الطلبة من مشاكل داخل مدينة صباح السالم الجامعية لكنه لم يستجب لنا بحجه انشغاله!