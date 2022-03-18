عبدالعزيز الفصلي



انتهت يوم أمس الخميس الفترة الاستثنائية لنقل الطلبة من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة «العربية» وبالعكس والتي بدأت منذ 6 الجاري وتشمل رياض الأطفال وطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة المقيدين بالصفوف من الأول إلى التاسع بالشروط والضوابط المتبعة ذاتها.



من جانب آخر، واصلت منطقة العاصمة التعليمية اللقاء التنويري الخاص بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم في منطقة العاصمة التعليمية. بدوره، ذكر مراقب التعليم الثانوي في منطقة العاصمة التعليمية متعب العتيبي ان الهدف من اللقاءات التنويرية التي تقوم بها وزارة التربية من خلال فريق الجائزة هو تسليط الضوء على شروط هذه الجائزة ومعاييرها في جميع المراحل التعليمية.



وتابع أن الفريق يسعى الى ان تكون للكويت بصمة في هذه الجائزة وان يكون للمعلمين نصيب في المراكز المتقدمة كما تعودنا بتميز المعلمين في الكويت في عطائهم وتميزهم من خلال عملهم، متمنيا ان تكون هذه الجوائز محفزا وداعما لعملية التعليم في الكويت وقائدة لجميع المعلمين المشاركين في جائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم من ناحية اكتساب الخبرات.



من جانبه، ذكر الموجه الفني لمادة الاجتماعيات بوزارة التربية المحكم المعتمد لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم حمد البحوه أن هذه الجائزة تعتبر من أهم وأكثر الجوائز التربوية التي تطبق المعايير الحديثة والتي تتماشى مع التطورات التي تشهدها المؤسسات التربوية في مختلف دول العالم. ومن هذا المنطلق، تحرص وزارة التربية على وضع جدول زمني لنشر ثقافة ومعايير وأهداف هذه الجائزة لمختلف المناطق التعليمية في الكويت، فيما قدم البحوه جزيل شكره وامتنانه لمدرسة شريفة العوضي للبنات بمنطقة العاصمة التعليمية على استضافة المعلمين المتميزين المشاركين في جائزة محمد بن زايد، مؤكدا بذلك على التماس التوجيه الفني للاجتماعيات خلال اللقاء حول حرص المعلمين المشاركين وما يمتلكون من خبرات وإمكانيات ومهارات عالية تسهم في تهيئتهم للانخراط في منافسات تلك الجائزة لرفع اسم الكويت بالمحافل الدولية.