عبدالعزيز الفضلي



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد سابق أعلن وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب عن حاجة الوزارة الى معلمين ومعلمات من غير الكويتيين حملة المؤهلات الجامعية للعمل في مدارس التعليم العام للعام الدراسي المقبل 2022/2023.



وقال الوكيل اليعقوب في كتاب الإعلان الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: «تقبل طلبات حملة مؤهل العلوم من مخرجات كليات جامعة الكويت ولا يتم استقبال أي طلب للتوظيف إلا بعد توافر جميع المستندات وفق الإعلان، ولا تقبل طلبات حملة سمات الدخول، ويجب ألا يختلف المؤهل العلمي والمهنة في إذن العمل عن الوظيفة المتقدم لها وهي وظيفة معلم.



كما نص الإعلان على الموافقة المبدئية للعاملين في المدارس الأهلية أو القطاع الخاص معتمدة من الكفيل بالإضافة إلى صورة اعتماد توقيع الكفيل، إضافة الى صورة شخصية واحدة مقاس 4×6 سم.



وعند استقبال الطلبات يجب أن تكون المؤهلات العلمية وكشف الدرجات مصدقة من الجهات الرسمية بصحة البيانات من المكاتب الثقافية للكويت، في بلد التخرج.



كما يجب إحضار نسخة «طبق الأصل» عن الشهادة وكشف الدرجات وإفادة بالانتظام مصدقة من الملحق الثقافي الكويتي للشهادة الصادرة عن المملكة العربية السعودية.



وعند التقدم لطلب العمل بوزارة التربية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي يجب إحضار جواز السفر وبطاقة الهوية الشخصية لبلد المتعاقد، وأن تكون جميع المستندات سارية المفعول، ويجب إحضار جواز السفر وصورة عنه وتكون مدة صلاحية الجواز لا تقل عن سنتين، والبطاقة المدنية وصورة عنها.



ويقتصر القبول في شغل هذه الوظائف على اجتياز المقابلة الشخصية ولا يستثنى من ذلك أي حالة أو تخصص.



وذكر د.اليعقوب شروطا وملاحظات عامة للمتقدم بألا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة على 42 عاما، على أن تكون أولوية التعيين بعد قبول جميع الكويتيين في التخصصات المطلوبة لمخرجات كليات إعداد المعلم المحلية للفئات التالية:



أبناء الكويتيات، غير محددي الجنسية، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.



ويشترط الالتزام بشرط الخبرة لقبول مستندات المتقدمين في جميع المواد باستثناء التربية الموسيقية (إناث)، وذلك على النحو التالي:



3 سنوات لذوي المؤهلات غير التربوية، وسنتان لذوي المؤهلات التربوية.



ويتم استقبال شهادة الخبرة في مجالات التدريس الحكومية والخاصة بالتعيين فقط وليس بنظام الحصة والأجر وتكون موثقة من الجهات الرسمية، ويستثنى من شرط الخبرة الفئات التالية:



حملة شهادة الدكتوراه والحاصلون على تقدير لا يقل عن جيد جدا في المؤهل الجامعي، وحملة شهادة الماجستير والحاصلون على معدل لا يقل عن امتياز في المؤهل الجامعي وخريجو كلية التربية من جامعة الكويت وخريجو كلية التربية الأساسية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجميع الكليات الحكومية الأخرى بالكويت.



مؤكدا على معادلة المجلس للجامعات الخاصة للشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة، وعلى المتقدم عند اجتياز المقابلة بنجاح مراجعة إدارة الموارد البشرية قسم اختيار الوظائف التعليمية لتسلم كتاب معادلة مؤهله العلمي. كما يجب على من يجتاز المقابلة بنجاح إحضار «حسن سير وسلوك» من بلد المتعاقد ويكون مصدقا من وزارة الخارجية في بلد المتعاقد وسفارة الكويت هناك.



ويتم تقديم الطلبات إلكترونيا على موقع وزارة التربية. رابط فرص وظيفية، تعاقد محلي (www.moe.edu.kw)، وعند قبول الطلب يتم التواصل مع صاحب العلاقة لمراجعة إدارة الموارد البشرية، صالة المراجعين بمبنى الوزارة في جنوب السرة مصطحبا معه المستندات المنوه عنها أعلاه وسيتم إجراء مقابلات شخصية للمرشحين وفقا للشروط المعمول بها في الوزارة.