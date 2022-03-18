عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل التعليم العام بوزارة التربية اسامة السلطان عن انطلاق اختبارات ميزة الوطنية بدءا من تاريخ 27 حتى 31 الجاري، جاء ذلك خلال نشرة عممها السلطان على المناطق التعليمية وتلقت «الأنباء» نسخة منها، وقال فيها: «بالإشارة إلى كتاب مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم المؤرخ في 2022/03/10م متضمنا الإفادة بتوجه المركز إلى تنظيم دراسة «ميزة الوطنية» بدءا من الأحد الموافق 2022/03/20م، على المجالات الدراسية التالية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم لطلاب الصفين الخامس والتاسع، علما أن الاختبارات سيتم تطبيقها على مدى يومين متتاليين أو متفرقين وفقا لاستعدادات وظروف المدارس، وذلك خلال الفترة من الأحد 27 مارس، حتى الخميس 31 مارس 2022م.



كما نصت النشرة على أن تقوم جهات الاختصاص بالتعميم على مديري مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لتعبئة النموذج وتسجيل البيانات الخاصة بدراسة ميزة الوطنية التي ستطبق على جميع المدارس خلال شهر مارس، من خلال الرابط، أو مسح «الباركود» المرفق في كتابنا https://forms gle/Sj9QvgbG4zeDSNz6