آلاء خليفة



تعقد الجمعية الكويتية للدراسات العليا ورشة عمل حول استخدام PLS-SEM للتحليل الإحصائي لمنتسبي الجمعية والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأكاديمي وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 20 إلى الخميس 24 مارس الجاري، والتي يحاضر فيها رئيس المجلة العلمية للجمعية الدكتور عمر ابو رمان.



وتتضمن فعاليات الورشة التدريبية والتي تستمر لمدة 5 أيام التعرف على جميع عناصر تطبيق PLS-SEM للتحليل الإحصائي بما في ذلك مقدمة إلى PLS-SEM، وتقييم نموذج القياس وتقييم النموذج الهيكلي وتحليل المتغير الوسيط والمعدل، وهياكل الدرجة الثانية.



وتأتي هذه الدورة استكمالا للبرامج التدريبية الذي تنفذه الجمعية وبتوجيهات مستمرة من رئيس الجمعية د.محمد زيد العتيبي بضرورة إيلاء موضوع البرامج والدورات التدريبية لحملة شهادات الماجستير والدكتوراه والذي ينفذ ضمن خطة جمعية الدراسات العليا لعام 2022 الى رفع كفاءة الأكاديميين والباحثين والطلبة والمختصين والمهتمين تحليل البيانات والمتابعة والتقييم للبرامج المحاسبية.



كما تؤكد على ضرورة الاستفادة من الموضوعات المهمة المطروحة ضمن ورشة العمل والتي ستنعكس إيجابا على مستوى الأداء لتقديم كل ما هو جديد من معارف ومهارات متنوعة الى الباحثين والأكاديميين في القطاعي المحاسبي وصولا الى المستوى المنشود للعمل القطاعات المختلفة.