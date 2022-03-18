بارك أمين السر المساعد ورئيس لجنة التظلمات في رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية أ. حسين القلاف حصول قسم القانون بكلية الدراسات التجارية على الاعتماد الأكاديمي من أكاديمية باريس، موضحا أن هذا الإنجاز يعد مفخرة للهيئة ولكلية الدراسات التجارية، حيث إنه أول قسم بالكلية يحصل على الاعتماد الأكاديمي.



وتوجه القلاف بالشكر والتقدير لكل من مدير عام الهيئة بالإنابة.دجاسم الأنصاري، وعميد كلية الدراسات التجارية د.أحمد الحنيان ومساعد العميد للشئون الأكاديمية د فيصل الحماد، ورئيسة قسم القانون د. إقبال القلاف، ومدير إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالهيئة أ.د. سعاد الشبو، ورئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي بقسم القانون د. محمد الكندري وزملائه باللجنة، وكل من ساهم بجهوده لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، متمنيا لباقي الأقسام العلمية بالكلية السداد والتوفيق في مساعيهم الرامية للحصول على الاعتماد الأكاديمي، كما تمنت لباقي الأقسام العلمية في كليات الهيئة تكليل جهودهم بالحصول على الاعتماد الأكاديمي والارتقاء بالهيئة بما يتناسب مع كونها من أكبر وأعرق المؤسسات التعليمية في منطقة الخليج.