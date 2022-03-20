

طارق عرابي



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» على موقعها الإلكتـــروني أمـــس الأول (الجمعة)، بعنوان: «التجارة تدرس منع تصدير الزيوت النباتية والحديـــــد السكــراب والــــورق والكرتوـن لتوفير احتياجات السوق المحلي»، أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان القرار رقم (19 لسنة 2022)، والذي يقضي بمنع تصدير سكراب الحديد خلال الفترة من 17 مارس 2022، حتى 17 يونيو 2022.



وأوضحت «التجارة» في القرار المنشور بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، أن هذه الخطوة تأتي في إطارة ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد، وبناء على ما تم عرضه من الوكيل المساعد لوزارة التجارة والصناعة.