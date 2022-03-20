7.2 مليارات دينار ملكيات 7 جهات حكومية في الشركات المدرجة ببورصة الكويت

884 مليون دينار ملكيات «هيئة القصر».. و617 مليوناً لـ «الأوقاف» و32 مليوناً لـ «البترول»

«هيئة الاستثمار» تتصدر ملكيات الحكومة بـ 3.03 مليارات دينار.. مستحوذة على 42% من الإجمالي

2.53 مليار دينار ملكيات المؤسسة العامة للتأمينات.. قفزت بقيمة 237 مليوناً منذ بداية العام

المحلل المالي



بلغت قيمة ملكيات الجهات الحكومية الكويتية في 36 شركة مدرجة في بورصة الكويت كما في 16 مارس 2022، نحو 7.2 مليارات دينار، أي ما يعادل 15.5% من القيمة الرأسمالية السوقية لجميع الشركات المدرجة في البورصة، والتي بلغت 46.2 مليار دينار، وما يعادل 22% من القيمة الرأسمالية السوقية للشركات الـ 36 والتي بدورها بلغت 32.5 مليار دينار.



وبحسب رصد لـ«الأنباء» للملكيات الحكومية في البورصة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع اسعار الاسهم خلال 2021 ومنذ بداية العام الحالي، يتبين ان قيمة الملكيات المعلنة بالشركات المدرجة قد ارتفعت في 2021 بحوالي 1.4 مليار دينار، وبنسبة ارتفاع 28%، بعد ان كانت سجلت بنهاية 2020 حوالي 4.9 مليارات دينار.



وعند مقارنتها بنهاية عام 2019 نلاحظ انها ارتفعت بحوالي 850 مليون دينار، اما منذ بداية 2022 فمن الملاحظ ارتفاع قيمة ملكيات الجهات الحكومية في الـ 36 شركة المدرجة ببورصة الكويت بحوالي 870 مليون دينار، أي ما يعادل ارتفاع نسبته 13.8%.



اما خلال فترة الخمس سنوات الماضية، فقد تضاعفت قيمة ملكيات الجهات الحكومية في الشركات المدرجة ببورصة الكويت مرتين، حيث ارتفعت من مستوى 3.43 مليارات دينار بنهاية عام 2017، لتبلغ مستوى الى 7.2 مليارات دينار كما في 16 مارس 2022.



الهيئة العامة للاستثمار



تتصدر الهيئة العامة للاستثمار الجهات الحكومية من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث بلغت القيمة السوقية لملكياتها والتي تبلغ 5% وما فوق من رأسمال الشركات المدرجة في بورصة الكويت حوالي 3.03 مليارات دينار أي ما يعادل 42.3% من اجمالي مساهمات الهيئات الحكومية كما في 16 مارس 2022.



وقد ارتفعت بحوالي 385 مليون دينار عن نهاية عام 2021 بعد ان ارتفعت بحوالي 510 ملايين دينار في عام 2021 اما في الخمس سنوات الماضية فقد ارتفعت قيمة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار بحوالي 2 مليار دينار.



وتتمثل اكبر ملكية للهيئة العامة للاستثمار بنسبة ملكية 24.08% من رأسمال بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة 2.02 مليار دينار أي ما يعادل 66.6% من ملكياتها المعلنة في بورصة الكويت ولدى الهيئة العامة للاستثمار ملكيات اقل من 5% في اسهم قيادية مدرجة غير معلنة.



اما استثمار الهيئة العامة للاستثمار في زين فقد بلغت قيمته 655 مليون دينار كما في 16 مارس 2022، بالإضافة الى استثماراتها في الكويتية للاستثمار وبنك وربة التي بلغت قيمتهما حسب اسعار 16 مارس 2022 حوالي 115 مليون دينار و112 مليون دينار على التوالي.



المؤسسة العامة للتأمينات



اما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد أتت في المركز الثاني من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت باستثمارات ومساهمات قيمتها 2.53 مليار دينار اي ما يعادل 35.3% من اجمالي مساهمات الهيئات الحكومية وقد ارتفعت قيمة مساهماتها بحوالي 545 مليون دينار في عام 2021 وبـ 237 مليون دينار منذ بداية السنة الحالية.



أكبر مساهمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بورصة الكويت هي في البنك الاهلي المتحد - البحرين وبقيمة 572 مليون دينار وبملكية 18.69% من رأسمال البنك (ارتفعت بـ 163 مليون دينار عن نهاية عام 2020).



يليها بنك الكويت الوطني بملكية قيمتها 448 مليون دينار (5.6% من رأسمال البنك) وبيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة ملكية 5.14% ما يعادل 432 مليون دينار ومن ثم اجيليتي بملكية قيمتها 416.5 مليون دينار أي ما يعادل ملكية 18.6% في رأسمال اجيليتي.



هيئة شؤون القصر



ثالث أكبر مستثمر في البورصة من الجهات الحكومية هي الهيئة العامة لشؤون القصر بملكيات بلغت قيمتها 884 مليون دينار وعلى رأسها مساهمتها في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحوالي 880 مليون دينار أي ما يعادل 99.6% من اجمالي استثماراتها في البورصة.



الهيئة العامة للأوقاف



تأتي الأمانة العامة للأوقاف في المرتبة الرابعة باستثمارات قيمتها 617 مليون دينار منها 613 مليون دينار في بيت التمويل الكويتي، وبالتالي يكون اجمالي استثمارات الجهات الحكومية في بيتك قد بلغ 3.52 مليارات دينار أي ما يعادل 41.86% من رأسمال بيت التمويل الكويتي «بيتك».